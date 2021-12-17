https://news.day.az/economy/1416952.html ЦБА об увеличении трансфертов SOFAZ в госбюджет на 2022 год
ЦБА об увеличении трансфертов SOFAZ в госбюджет на 2022 год
Увеличение трансфертов Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) в госбюджет на 2022 год по сравнению с предыдущим годом поддержит стабильность национальной валюты Азербайджана, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Центробанк.
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