ЦБА об увеличении трансфертов SOFAZ в госбюджет на 2022 год

Увеличение трансфертов Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) в госбюджет на 2022 год по сравнению с предыдущим годом поддержит стабильность национальной валюты Азербайджана, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Центробанк.

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