https://news.day.az/economy/1416987.html Обсуждено создание Азербайджанского торгового дома в Токио
Обсуждено создание Азербайджанского торгового дома в Токио
Азербайджан и Япония обсудили расширение связей между странами среди предпринимательских кругов.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Он отметил, что в ходе встречи с послом Японии в Азербайджане Дзюнити Вада они также обменялись мнениями о продвижении инвестиций и создании Азербайджанского торгового дома в Токио.
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