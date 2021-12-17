Стало известно, на сколько выросла зарплата работников ряда сфер в Азербайджане

Согласно распоряжению, подписанному сегодня Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, повышена заработная плата работников ряда сфер. С 1 января 2022 года минимальный размер заработной платы установлен в размере 300 манатов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Зарплаты лиц, работающих в следующих сферах и учреждениях, с 1 января повышаются в среднем на 20 процентов:

- Президиум и аппарат Национальной Академии Наук Азербайджана, аппарат Гянджинского отделения;

- Центр Гейдара Алиева;

- Научный Центр "Национальная Энциклопедия Азербайджана";

- Центр Ататюрка в Азербайджане;

- Государственные архивы и их филиалы, районные (городские) государственные архивы;

- Постоянно действующая рабочая группа Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств;

- Бакинский Международный центр мультикультурализма;

- Фонд развития науки при Президенте Азербайджанской Республики;

- Аппарат Аграрного инновационного центра Министерства сельского хозяйства;

- Финансовый научно-образовательный центр при Министерстве финансов;

- Научно-методический центр по культуре и повышению квалификации Министерства культуры;

- Государственный Фонд кино министерства культуры;

- Губинский мемориальный комплекс геноцида, действующий в подчинении министерства культуры;

- Аппарат Национального аэрокосмического агентства Министерства оборонной промышленности;

- Центр судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и судебно-психиатрической экспертизы министерства здравоохранения;

- Территориальный Финансовый расчетный Центр министерства образования;

- Национальный кулинарный центр Государственного агентства по туризму;

- Фонд пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными организациями;

- Управление дошкольных образовательных учреждений и детских домов города Баку при Исполнительной власти города Баку;

- Централизованная бухгалтерия при органах исполнительной власти.

Двумя другими распоряжениями, подписанными Президентом Ильхамом Алиевым, были повышены зарплаты 165 тысячам работников образования. С целью повышения предусмотрены ежегодные дополнительные средства в размере 273 млн манатов.

Для работников государственных общеобразовательных учреждений:

• Ежемесячная заработная плата учителей, прошедших диагностику знаний и навыков, составляет в среднем 20 процентов;

• Ежемесячные должностные оклады директоров и заместителей директоров образовательных учреждений составляют в среднем 20 процентов;

• Ежемесячные должностные оклады руководителей допризывной подготовки молодежи составляют в среднем 40 процентов.

Повышение для работников государственных учреждений профессионального образования:

• Ежемесячная заработная плата учителей, прошедших диагностику знаний и навыков, составляет в среднем 20 процентов;

• Ежемесячные должностные оклады руководителей физической культуры в среднем 30 процентов;

• Ежемесячные должностные оклады руководителей допризывной подготовки молодежи составляют в среднем 40 процентов;

Отметим, что социальные реформы осуществляются согласно распоряжению главы государства "О дополнительных мерах в области защиты социального благополучия населения" от 16 октября 2021 года. Для этих решений, которые будут применяться с Нового года, предусмотрено выделение дополнительно 1,5 миллиарда манатов в год. Повышение заработной платы охватит более 2,1 миллиона человек.