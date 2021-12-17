Стало известно, на сколько выросла зарплата работников ряда сфер в Азербайджане
Согласно распоряжению, подписанному сегодня Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, повышена заработная плата работников ряда сфер. С 1 января 2022 года минимальный размер заработной платы установлен в размере 300 манатов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Зарплаты лиц, работающих в следующих сферах и учреждениях, с 1 января повышаются в среднем на 20 процентов:
- Президиум и аппарат Национальной Академии Наук Азербайджана, аппарат Гянджинского отделения;
- Центр Гейдара Алиева;
- Научный Центр "Национальная Энциклопедия Азербайджана";
- Центр Ататюрка в Азербайджане;
- Государственные архивы и их филиалы, районные (городские) государственные архивы;
- Постоянно действующая рабочая группа Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств;
- Бакинский Международный центр мультикультурализма;
- Фонд развития науки при Президенте Азербайджанской Республики;
- Аппарат Аграрного инновационного центра Министерства сельского хозяйства;
- Финансовый научно-образовательный центр при Министерстве финансов;
- Научно-методический центр по культуре и повышению квалификации Министерства культуры;
- Государственный Фонд кино министерства культуры;
- Губинский мемориальный комплекс геноцида, действующий в подчинении министерства культуры;
- Аппарат Национального аэрокосмического агентства Министерства оборонной промышленности;
- Центр судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и судебно-психиатрической экспертизы министерства здравоохранения;
- Территориальный Финансовый расчетный Центр министерства образования;
- Национальный кулинарный центр Государственного агентства по туризму;
- Фонд пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными организациями;
- Управление дошкольных образовательных учреждений и детских домов города Баку при Исполнительной власти города Баку;
- Централизованная бухгалтерия при органах исполнительной власти.
Двумя другими распоряжениями, подписанными Президентом Ильхамом Алиевым, были повышены зарплаты 165 тысячам работников образования. С целью повышения предусмотрены ежегодные дополнительные средства в размере 273 млн манатов.
Для работников государственных общеобразовательных учреждений:
• Ежемесячная заработная плата учителей, прошедших диагностику знаний и навыков, составляет в среднем 20 процентов;
• Ежемесячные должностные оклады директоров и заместителей директоров образовательных учреждений составляют в среднем 20 процентов;
• Ежемесячные должностные оклады руководителей допризывной подготовки молодежи составляют в среднем 40 процентов.
Повышение для работников государственных учреждений профессионального образования:
• Ежемесячная заработная плата учителей, прошедших диагностику знаний и навыков, составляет в среднем 20 процентов;
• Ежемесячные должностные оклады руководителей физической культуры в среднем 30 процентов;
• Ежемесячные должностные оклады руководителей допризывной подготовки молодежи составляют в среднем 40 процентов;
Отметим, что социальные реформы осуществляются согласно распоряжению главы государства "О дополнительных мерах в области защиты социального благополучия населения" от 16 октября 2021 года. Для этих решений, которые будут применяться с Нового года, предусмотрено выделение дополнительно 1,5 миллиарда манатов в год. Повышение заработной платы охватит более 2,1 миллиона человек.
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