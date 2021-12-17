Распоряжения Президента Ильхама Алиева окажут поддержку социальному благосостоянию около 1 млн человек

В Азербайджане состоялось заседание коллегии министерства труда и социальной защиты населения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил о начале нового этапа социальных реформ согласно распоряжениям Президента Ильхама Алиева. Он подчеркнул, что подписанные распоряжения обеспечивают принятие очередных важных шагов в направлении усиления социальной защиты населения, увеличения социальных выплат.

Министр отметил, что подписанными сегодня главой государства новыми распоряжениями минимальная заработная плата с начала 2022 года будет повышена с 250 до 300 манатов, что означает повышение заработной платы 800 тысячам работников.

"Также повышена заработная плата 165 тысячам работников государственных учреждений общего и профессионального образования, 4 тысячам человек, работающих в ряде организаций, финансируемых из государственного бюджета. То есть подписанные сегодня распоряжения в целом окажут поддержку социальному благосостоянию около 1 миллиона человек. Cущественный рост социальных выплат в стране за последние 4 года связан с заработной платой. Повышена среднемесячная заработная плата на 37%, медианная зарплата - на 74%", - заявил Бабаев.

Было отмечено, что за последние 4 года количество трудовых договоров увеличилось на 30%.

Все эти процессы в итоге позволили за последние 4 года увеличить фонд заработной платы на 92%, и в следующем году этот показатель увеличится еще больше. Социальные реформы осуществляются согласно распоряжению главы государства "О дополнительных мерах в области защиты социального благополучия населения" от 16 октября 2021 года. Для этих решений, которые будут применяться с Нового года, предусмотрено выделение дополнительно 1,5 миллиарда манатов в год. Повышение заработной платы охватит более 2,1 миллиона человек.

На заседании были обсуждены вопросы утверждения производственного календаря на 2022 год, создания детских реабилитационных центров в Габалинском и Шамкирском районах, деятельности Центра инклюзивного развития и творчества DOST, работы, проводимые в сфере приема и рассмотрения обращений граждан, предстоящие задачи.