Зангезурский коридор обеспечит кратчайший сухопутный маршрут из Азии в Европу.

Об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на IV министерской конференции по транспорту Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН), сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, трехстороннее заявление, подписанное главами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года, содержит пункт о транспортном коридоре, который свяжет западные районы Азербайджана с Нахчываном.

"Создание этого коридора окажет огромное влияние на развитие транспортных коммуникаций всего региона. Этот коридор не только поможет расширить транспортную интеграцию на Южном Кавказе, но и обеспечит кратчайший наземный путь из Азии в Европу", - сказал Набиев.

Министр выразил надежду на то, что ЭСКАТО продолжит играть активную роль в продвижении экономического сотрудничества в регионе.