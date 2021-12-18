17 декабря 2021 года PASHA Holding организовал Ежегодный саммит корпоративных инноваций. Цель мероприятия - собрать вместе ведущие компании страны для обсуждения инноваций и создания возможностей для обмена идеями и знаниями по теме. Представители Google, Лондонской школы бизнеса, OutThinker и других ведущих мировых игроков в сфере инноваций также выступили на саммите, рассказав его участникам о важности инноваций, а также их преимуществах.

"В современном мире, который меняется быстрыми темпами, одним из главных факторов для успеха бизнеса и экономики в целом являются инновации. Так как организации в большинстве случаев сами являются бенефициарами инноваций, роль корпоративных организаций и корпоративного сектора в формировании инновационной среды неоспорима. PASHA Holding, как один из ведущих корпоративных игроков в регионе, осознает свою ответственность и роль в развитии инновационной экосистемы и предпринимает многочисленные шаги в этом направлении, одним из которых является проведение данного Саммита", - отмечает старший специалист по корпоративным коммуникациям PASHA Holding-а Айтадж Мухтарзаде.

Отметим, что саммит состоялся при поддержке PASHA Bank, Kapital Bank, PASHA Insurance, PASHA Life, Bakcell, Caspian Innovation Center и bp.