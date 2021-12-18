https://news.day.az/economy/1417348.html Объем контейнерных грузоперевозок между Азербайджаном и Казахстаном значительно вырос
Объем контейнерных грузоперевозок между Азербайджаном и Казахстаном значительно вырос
Контейнерные грузоперевозки между Азербайджаном и Казахстаном выросли по итогам января - октября 2021 года на 31 процент и составили 13,6 тысячи TEU.
Об этом сказали Trend в дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Container, передает Day.Az.
В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 10,395 тысячи TEU.
Отметим, что Азербайджан и Казахстан заинтересованы в увеличении транзита грузов по международным коридорам.
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