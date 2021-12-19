https://news.day.az/economy/1417406.html Азербайджан увеличит экспорт фруктов
Азербайджан увеличит экспорт фруктов
Азербайджан в ближайшее время увеличит экспорт фруктов.
Об этом сказал Trend директор Центра аграрных исследований при министерстве сельского хозяйства Азербайджана Фирдовси Фикретзаде, передает Day.Az.
Он отметил, что в Азербайджане произведены фундаментальные изменения в механизмах государственной поддержки предпринимателей агросектора.
"Одним из приоритетных направлений государственной поддержки определено создание интенсивных фруктовых садов. Это стало стимулом для наших фермеров. Уже создаются новые интенсивные фруктовые сады, что, в свою очередь, обеспечит рост экспорта фруктов из Азербайджана уже в ближайшее время", - сказал директор Центра.
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