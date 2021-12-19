Назван объем экспортируемого Азербайджаном нефтяного кокса

Азербайджан в январе-октябре 2021 года экспортировал 242,288 миллиона тонн нефтяного кокса.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистический отчет Государственного таможенного комитета (ГТК), передает Day.Az.

По данным ГТК, в стоимостном выражении экспорт нефтяного кокса превысил 20,726 миллиона долларов.

Экспорт нефтяного битума из Азербайджана в январе-октябре составил порядка 151,76 миллиона тонн, а в стоимостном выражении - 33,315 миллиона долларов.

В отчетный период доля нефтяного кокса в общем азербайджанском экспорте составила 0,12 процента, нефтяного битума - 0,2 процента.

Отметим, что Азербайджан в январе-октябре 2021 года экспортировал свыше 23,8 миллиарда тонн нефти, что на 8,5 процента, или 2,21 миллиарда тонн меньше показателя аналогичного периода прошлого года. В стоимостном выражении экспорт нефти составил 11,21 миллиарда долларов, что на 32,35 процента, или более 2,77 миллиарда долларов превышает показатель января-октября 2020 года.