Значительно вырос товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном

За последние десять месяцев товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном значительно возрос, составив 96,3 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на узбекский Государственный комитет по статистике, передает Day.Az.

Согласно статданным, экспорт товаров и услуг в Азербайджан в январе-октябре 2021 года увеличился на 34,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (45,3 миллиона долларов), до 61,1 миллиона долларов.

Данный показатель вырос в 16,4 раза по сравнению с показателем на начало 2021 года (3,7 миллиона долларов).

Импорт из Азербайджана в данный период увеличился на 53,8 процента по сравнению с январем-октябрем 2020 года (22,8 миллиона долларов), до 35,1 миллиона долларов.