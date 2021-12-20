Латвия может стать воротами для азербайджанского экспорта на рынки ЕС

Эксклюзивное интервью АМИ Trend с госсекретарем министерства иностранных дел Латвии Андрисом Пелшсем

Об итогах экономического сотрудничества с начала года

"С удовлетворением могу отметить, что торговые контакты между Латвией и Азербайджаном успешно развиваются, интерес бизнеса возрастает. В 2020 году товарооборот между двумя странами вырос на 2,4 процента, несмотря на пандемию COVID-19. Статистика двусторонней торговли товарами сохраняет тенденцию роста в первые девять месяцев 2021 года (рост на 1,5 процента)", - сказал Пелшс.

Он отметил, что основными экспортными товарами Латвии в Азербайджане являются продукты питания, фармацевтическая продукция и электрические приборы.

"Импорт из Азербайджана состоит в основном из стали и пластмассы. Производители активно стремятся, в том числе при поддержке посольств, расширить и разнообразить предложение товаров в торговых сетях", - добавил Пелшс.

Как отметил госсекретарь МИД, масштабы сотрудничества Латвии с Азербайджаном в сфере торговли товарами выходят за рамки допандемийного уровня.

"Но ситуация в торговле услугами не так радужна. Цифры отстают от допандемийного уровня. Это можно объяснить тем, что наша торговля услугами в основном связана с пассажирскими перевозками в секторе туризма, который в нынешних условиях переживает тяжелые времена. Однако уже в апреле 2022 года наша национальная авиакомпания Air Baltic планирует возобновить прямые рейсы между Ригой и Баку. Уверен, что это придаст положительный импульс развитию взаимных деловых контактов, а также оживлению туристического потока. Следует отметить, что торговля товарами, сотрудничество в транспортной сфере - не единственные области, в которых мы видим потенциал для взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном", - сказал Пелшс.

Например, как отметил госсекретарь МИД, Латвия хочет расширять сотрудничество в реализации совместных культурных, образовательных и исследовательских проектов.

"В частности, я хотел бы выделить сотрудничество в сфере образования: около 170 азербайджанских студентов обучаются в вузах Латвии, но мы были бы рады видеть больше молодых людей из Азербайджана в наших вузах. Каждый год правительство Латвии предоставляет определенное количество стипендий для обучения в Латвии и участия в международных летних школах студентам и исследователям из Азербайджана", - сказал он.

Возможности в сфере транспорта

"Азербайджан является важным партнером Латвии по сотрудничеству в секторе транспорта и логистики на Южном Кавказе. Наши эксперты по транспорту видят потенциал для развития транзитных грузовых перевозок в страны Центральной Азии через Азербайджан. Мы могли бы стать партнерами в мультимодальном транспортном соединении между Азией, странами региона Черного моря и Северной Европы. У Латвии есть потенциал стать воротами на рынки Европейского союза для экспорта из Азербайджана. Соответственно, мы предлагаем азербайджанским предприятиям не только транспортировку товаров через наши порты, но и их хранение, переработку, а также возможности для дальнейшего распространения в Северной Европе", - отметил Пелшс.

Госсекретарь МИД Латвии подчеркнул, что еще одним перспективным направлением сотрудничества являются грузовые авиаперевозки.

"Международный аэропорт Риги в сотрудничестве с местными грузовыми агентами может обеспечить распределение грузовых авиаперевозок по странам Балтии и Скандинавии, а также предложить азербайджанской стороне развитие перевозок по Евразии", - добавил он.

Перспективы сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии

"Латвия положительно оценивает сотрудничество с Азербайджаном в области исследований и разработок, передачи знаний и технологического обмена, а также в сфере разработки солнечных установок. Мы приглашаем международных инвесторов расширять свою деятельность в Латвии, поскольку на внутреннем рынке страны не менее 22-24 процентов импортируемого природного газа необходимо заменить местными генерирующими мощностями на основе возобновляемых источников энергии", - сказал госсекретарь МИД.

Пелшс подчеркнул, что Латвия разделяет общеевропейские амбиции по сокращению вредных выбросов и достижению к 2050 году макроэкономических показателей с нейтральным уровнем выбросов углерода.

"Создание функциональной, социально ориентированной и рыночной экономики с нулевыми выбросами парниковых газов действительно является главной целью Европейского зеленого курса и отражает приверженность ЕС глобальным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с Парижским соглашением. Латвия имеет хорошие возможности для достижения этих целей эффективным, прозрачным и социально инклюзивным образом. Доля возобновляемых источников энергии в конечном потреблении Латвии до пандемии составляла 40,97 процента, тогда как средний уровень по ЕС равнялся 18,09 процента. Кроме того, соответствующий эквивалентный коэффициент для конечного внутреннего потребления электроэнергии составлял 53,40 процента, постоянно оставаясь выше порогового значения в 50 процентов на протяжении всего непростого периода первой и второй волн пандемии COVID-19", - сказал он.

По его словам, энергетический сектор Латвии демонстрирует устойчивость, гибкость и рациональную рыночную направленность, что позволило создать стабильную, сбалансированную и устойчивую траекторию его развития в соответствии с более широкой концепцией декарбонизации ЕС.

Пелшс отметил, что роль природного газа во внутреннем энергобалансе Латвии снижалась за последнее десятилетие из-за рыночных, технологических и региональных факторов.

"Основным источником возобновляемой энергии в Латвии является биомасса, за которой следует энергия, вырабатываемая гидроэлектростанциями. Обеспечение инвестиций в устойчивые энергетические мощности, особенно в ветряную и солнечную энергию, воспринимается как стратегический приоритет, поэтому в настоящее время проводится законодательная и административная работа, связанная с пересмотром существующей правовой базы таким образом, чтобы обеспечить прозрачность, открытость и конкурентоспособность бизнеса на быстро развивающихся энергетических рынках", - сказал он.

Инвестиционные возможности

По словам госсекретаря МИД, прямые инвестиции из Азербайджана в Латвию во втором квартале 2021 года снизились на 23,5 процента по сравнению с объемом инвестиций на конец 2020 года.

"Следовательно, мы приветствуем инвестиции в любой сегмент экономики. Примечательно, что сектор ИКТ превратился в самую быстрорастущую отрасль экспорта в Латвии. Приоритетные векторы сотрудничества, предлагаемые Латвией в секторе ИКТ, выдвигают на первый план продукты и решения межотраслевого сотрудничества - биоэкономику, биомедицину, а также интеллектуальную энергию. В наших двусторонних отношениях значительную роль играют возможности бизнеса и его развитие. Поэтому, если латвийское бизнес-сообщество проявит интерес к расширению своей деятельности в Азербайджане, посольство Латвии в Баку окажет свою помощь, где это возможно", - сказал он.

Будущие контакты

В будущем году в Риге состоится заседание Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству Латвия-Азербайджан, которое также является важным инструментом взаимодействия на правительственном уровне между двумя странами, сказал госсекретарь МИД Латвии.

"Хочу отметить, что между Латвией и Азербайджаном поддерживается регулярный политический диалог на высоком уровне, который является важным элементом двусторонних отношений. В ближайшее время запланированы встречи на высоком уровне. Это визит в Ригу спикера Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибы Гафаровой в начале следующего года и визит в Баку министра обороны Латвии Артиса Пабрикса", - сказал Андрис Пелшс.