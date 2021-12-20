Банк ВТБ Азербайджан в рамках новогодней акции уменьшает размер ставки по кредиту наличными до 14,5%. Для оформления потребуется только удостоверение личности.

Кредит наличными на любые цели в ВТБ (Азербайджан) можно получить на сумму от 300 до 35 тыс. манатов и сроком от 6 до 60 месяцев. Банк не взимает с клиента комиссию за сопровождение кредита.

В рамках программы рефинансирования можно объединить в один несколько кредитов других банков и погасить по ним задолженность, а также получить дополнительные денежные средства. Акция продлится до 15 января 2022 года.

"Конец года традиционно является периодом крупных расходов, в связи с чем клиенты все чаще выбирают кредит наличными. Учитывая растущий спрос к этому продукту, мы решили улучшить условия выдачи кредитов для клиентов и снизить процентную ставку до 14,5%. С начала года кредитный портфель ВТБ (Азербайджан) вырос почти втрое и составил 49,33 млн манатов. Своевременно реагировать на запросы клиентов и предлагать выгодные и доступные продукты - стратегический приоритет для нашего банка", - отметил директор департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.

Оформить заявку на кредит клиенты могут дистанционно на сайте банка, в чат-банке Direct в мессенджере Facebook и WhatsApp, а также через контактный центра банка по короткому номеру 986.