В Баку для резидентов Центра инкубации и акселерации INNOLAND презентованы меры поддержки и услуг KOBIA
В Баку для резидентов Центра инкубации и акселерации INNOLAND состоялась презентация мер поддержки и услуг Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA), сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана.
Согласно информации, в мероприятии приняли участие исполняющие обязанности директор Центра инноваций Вюсал Рустамов и советник председателя правления агентства Заур Гардашев.
Также участникам мероприятия рассказали о льготах для стартапов, механизме анализа внутреннего рынка, финансировании проектов и других мерах поддержки.
Кроме того, были выслушаны мнения участников о развитии их стартапов и даны ответы на вопросы.
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