В Баку состоялось деловое заседание космических агентств и структур тюркских государств

В Баку состоялось первое деловое заседание космических агентств и структур тюркских государств при организации космического агентства Азербайджана "Азеркосмос", действующего при министерстве цифрового развития и транспорта, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Основной целью заседания с участием стран-наблюдателей и участников организации тюркских государств было определение направлений совместной деятельности для поддержки проектов в космической сфере и развитии взаимодействия между тюркскими государствами.

В заседании приняли участие официальные представители космического агентства Турции, Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, агентства космических исследований и технологий при Кабинете Министров Узбекистана, министерства цифрового развития Кыргызстана, министерства промышленности и коммуникации Туркменистана и отдела космических исследований министерства иностранных дел и торговли Венгрии.

На состоявшемся 12 ноября в Стамбуле Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств было отмечено, что документ "Видение тюркского мира - 2040" имеет важное значение для тюркских государств. В данном документе также содержатся направления международного сотрудничества в космической сфере. Было особо отмечено налаживание деловых отношений и космической дипломатии с использованием космоса как в мирных, так и в коммерческих целях, повышение уровня знаний и навыков в области космической науки, образования и промышленности.

Гости были проинформированы о деятельности Азербайджана в космической сфере за последние 10 лет, о крупных проектах и новых возможностях, реализуемых в странах Европы, Африки и Центральной Азии посредством телекоммуникационных спутников "Azerspace-1" и "Azerspace-2", а также спутника наблюдения Земли "Azersky".

На мероприятии было отмечено, что 74-й Международный конгресс астронавтики, который пройдет в Азербайджане в 2023 году, станет стимулом для развития космической отрасли в Азербайджане, в частности, в регионе, и космическая общественность тюркских государств приглашена на конгресс в Баку.

Затем были обсуждены вопросы развития космической отрасли в тюркских странах на фоне динамичного развития мировой космической отрасли, усиление совместной деятельности, реализация программ обмена опытом с турецкими космическими агентствами.

Заседание продолжилось активными выступлениями и дискуссиями представителей стран-наблюдателей Организации тюркских государств.

В заключениие с участием представителей стран-наблюдателей и членов организации тюркских государств был подписан официальный документ о развитии совместного сотрудничества в космической сфере.