Kapital Bank принял участие в акции по посадке деревьев в Зангилане (R)

17 декабря 2021 года PAŞA Holding и компании, входящие в её состав, приняли участие в акции по посадке деревьев Zəfərdən Dirçəlişə ("От победы к возрождению") в освобожденном Зангиланском районе. Акция была организована министерством экологии и природных ресурсов и Фондом возрождения Карабаха.

В рамках акции с целью создания нового лесного массива в Зангиланском районе будет посажено 11 000 деревьев. В мероприятии приняли участие министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, начальник отдела по связям с общественностью Kapital Bank Парвиз Садраддинов, а также сотрудники PAŞA Holding, ее компаний, министерства и фонда.

После акции участники посетили разрушенную армянскими вандалами, но восстановленную после 44-дневной Отечественной войны аллею шехидов времен первой карабахской войны и возложили цветы к могилам погибших.

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