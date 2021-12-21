Азербайджанские фрукты и овощи будут доставлять в Пермь

Руководство Пермского края России намерено организовать прямую доставку овощей и фруктов из Азербайджана по железной дороге, сообщает Day.Az со ссылкой на новостной портал "Коммерсант".

По его данным, в столице российского региона также планируется построить логистический центр для хранения азербайджанских фруктов и овощей.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, делегация Пермского края РФ посетила Баку с рабочим визитом, во время которого стороны обсудили возможности сотрудничества. Отмечается, что одним из его направлений станет реализация проекта "Агроэкспресс".

"Агроэкспресс" - совместный сервис АО "РЖД Логистика" и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) по доставке товаров агропромышленного комплекса посредством скорых контейнерных поездов. Проект был запущен в 2019 году, и первоначально его целью была доставка российских продуктов питания в Китай. Сегодня товары доставляются также в Турцию и страны СНГ. В ноябре 2021 года к проекту присоединился Азербайджан, подписав с Россией стратегические документы о развитии транспортно-логистических коридоров. В ряде субъектов РФ должны быть сформированы контейнерные хабы с упрощенными таможенными и фитосанитарными процедурами для отгрузки, так и приема грузов по маршруту Россия - Узбекистан - Азербайджан. Пермский край РФ определен одной из пилотных площадок.

В настоящее время руководство Прикамья совместно с РЖД формирует перечень и объемы потенциальных грузов. В Азербайджан может экспортироваться продукция лесоперерабатывающей, машиностроительной и химической отраслей промышленности, удобрения, пластик, упаковочные материалы и прочая продукция. Импортировать планируется, прежде всего, овощи и фрукты.