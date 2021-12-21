Получите скидку до 3% на бизнес-кредиты от ТуранБанк (R)

ТуранБанк запустил новую кампанию, которая делает процентные ставки более выгодными для малых и средних предпринимателей.

В рамках данной кампании предприниматели смогут получить скидку до 3% годовых по бизнес-кредитам, при этом все желающие смогут начать погашение основного долга в апреле 2022 года.

Согласно условиям акции, которая продлится до 1 марта 2022 года, вы можете подать заявку на получение бизнес-кредита онлайн в социальных сетях ТуранБанк (Facebook, Instagram, Whatsapp) или позвонив в Информационный центр 935, не посещая филиал.

Вы можете узнать больше о кампании, перейдя по ссылке https://bit.ly/33RcZPn.

Работая с 1992 года, ТуранБанк обслуживает частных и корпоративных клиентов в 17 пунктах обслуживания. Подробную информацию о продуктах и ​​услугах, предоставляемых банком, вы можете получить, позвонив в колл-центр 935, следуя официальному cайту ТуранБанк https://bit.ly/2QRt5C5 или его страницам в социальных сетях.

ТуранБанк

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