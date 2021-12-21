Больше кэшбэка благодаря терминалам Банка ABB (R)

Оплата картой TamKart в торговых и сервисных точках посредством POS-терминалов и электронных платежных систем АВВ стала еще выгоднее. Теперь при разовой оплате картой TamKart посредством POS-терминалов и электронных платежных терминалов АВВ клиенты получат 3% кэшбэка. В случае, если разовая оплата будет произведена через POS-терминалы и электронные терминалы других банков, клиент получит кэшбэк в размере 1%. Максимальная сумма кэшбэка, заработанная в течение месяца на одной карте, - 300 манатов.

TamKart - это комбо карта, сочетающая в себе как дебетовую, так и кредитную функции. Благодаря этой карте пользователи получат возможность оплаты в рассрочку, где льготный период будет до 60 дней, а кэшбэк до 24 месяцев. За обналичивание TamKart в банкоматах АВВ комиссия не удерживается. Заказать TamKart и получить более подробную информацию о карте можно по этой ссылке.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.