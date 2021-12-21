Растущая инфляция в мире не отразится на доходах граждан Азербайджана

В основе подписанных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в последние дни указов и распоряжений стоит обеспечение социального благосостояния чувствительных групп населения, обеспечение дальнейшей экономической активности, а также повышение уровня доходов граждан в условиях растущих во всем мире темпов инфляции.

Об этом сказал Day.Az эксперт-экономист Эльданиз Амиров.

"Начало этим процессам было положено на заседании Кабинета министров несколько месяцев назад, когда при подготовке проекта государственного бюджета на 2022 год глава государства поручил Кабмину при расчете расходной части бюджета учитывать повышение в следующем году заработных плат, пенсий, пособий и других социальных выплат. Поэтому было ожидаемо, что глава государства до Нового года подпишет эти указы и распоряжения. Думаю, что в предстоящие несколько дней мы станем свидетелями еще ряда указов и распоряжений в связи с системным повышением заработных плат граждан из разных категорий, представителей различных профессий, сотрудников структур, финансируемых из госбюджета", - сказал наш собеседник.

По его словам, повышение зарплат, пенсий, пособий и других форм социальных выплат началось с повышения минимальной заработной платы на 20 процентов - с 250 до 300 манатов.

"После этого было ожидаемо, что в соответствии с этим повышением будут повышены и зарплаты в других госструктурах. Президент Ильхам Алиев, в первую очередь, подписал распоряжения в связи с повышением зарплаты работников сферы образования, а затем - о повышении выплат лицам из наиболее чувствительных категорий граждан. Это и увеличение размера пособия по потере кормильца, которое было увеличено на 25 процентов, и повышение социальных выплат лицам с инвалидностью в среднем на 20-25 процентов. В в то же время пособия опекунам (попечителям) детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей выросли на 20 процентов. В целом, для некоторых категорий пособия выросли на 20, для других - на 25, а для некоторых даже до 50 процентов. Например, размер пособия по инвалидности I группы будет повышен со 150 до 220 манатов, то есть, примерно, на 45 процентов. Также в значительной степени в процентном соотношении выросли пособия по инвалидности II группы - со 130 до 180 манатов, что также подразумевает рост примерно на 40 процентов.

Среди наиболее выскоих показателей роста социальных выплат в процентном соотношении можно выделить повышение единовременного пособия при рождении ребенка, которое будет увеличено с 200 до 300 манатов, то есть ровно на 50 процентов, что я оцениваю, как показатель особого внимания руководства Азербайджана к демографической ситуации в стране", - сказал Амиров.

Эксперт отметил, что подписанные главой государства указы и распоряжения были очень своевременными.

"Исходя из особенностей экономического развития в постпандемический период, пущенные в оборот средства во всем мире в размере около 17 триллионов долларов, усилили инфляционное давление в мире, ускорили соответствующие тенденции. Кроме того, несмотря на то, что с каждым годом в Азербайджане, благодаря предпринимаемым государством мерам, снижается зависимость от импорта, в определенной степени она сохраняется, поэтому указанные тенденции оказали свое негативное влияние на цены импортируемой продукции. Также выросли цены и на продуцию местного производства, что связано с некоторой зависимостью местного производства от зарубежного сырья, в том числе повышением тарифов на топливо, коммунальные услуги. Эти факторы привели к повышению себестоимости местной продукции. Как следствие, увеличились расходы населения и появились определенные материальные сложности. И подписанные в такой период указы и распоряжения главы государства являются своевременным шагом с точки зрения более рациональной оценки труда граждан, индексации их доходов, их приведения в соответствие с возросшими расходами, что лишний раз является демонстрацией заботы руководства государства о благосостоянии населения", - подчеркнул он.

Эльданиз Амиров также добавил, что Азербайджан входит в первую пятерку среди стран СНГ по показателю средней заработной платы.

"В конце 2020 года министр экономики Микаил Джаббаров, говоря о показателях средней зарплаты на 2021 год отмечал, что она прогнозируется на уровне 727 манатов. В настоящее же время, согласно последним статистическим данным, средняя заработная плата в Азербайджане составляет чуть более 728 манатов. По этому показателю Азербайджан среди стран СНГ, входит, как правило, в первую пятерку", - сказал эксперт.

Талех Агавердиев