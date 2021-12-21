В Азербайджане утверждены правила открытых тендеров

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление "Об утверждении суммы, порядка оплаты и использования средств за участие в закупках, проводимых посредством электронных закупок с применением метода открытого тендера или запроса котировок".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Кабмин, постановление разработано во исполнение статьи 29.3 Закона Азербайджанской Республики "О государственных закупках". Согласно закону, определяется размер, оплата и порядок использования средств, собранных от участия в закупках, проводимых посредством электронных закупок с применением метода открытого тендера или запроса котировок на едином интернет-портале государственных закупок.

"Средства используются в целях эксплуатации, усовершенствования и содержания единого интернет-портала государственных закупок, обеспечения безопасности интернет-портала, интеграции с другими государственными структурами, подключения к системе электронных расчетов, защиты информации и системы данных, усиления соцзащиты работников Министерства экономики Азербайджана, повышения их научно-технического потенциала и укрепления материально-технической базы. При введении правила еще больше расширится сфера применения электронных закупок согласно принципу государственно-частного партнерства в соответствующей области, наряду с созданием равных конкурентных условий для всех предпринимателей на основе прозрачности, будет обеспечена электронизация процедуры запроса котировок, определение фиксированной суммы платы за участие, активное участие микро, малых и средних предпринимателей, которые должны участвовать в открытых тендерах, в том числе электронная доступность и ясность государственных закупок", - отмечается в сообщении.