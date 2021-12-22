Коридор "Север-Юг" наращивает авторитет Азербайджана на международной арене

Проект "Север-Юг" так же как и другие энергетические и транспортные проекты Азербайджана вносит большой вклад в региональное сотрудничество, повышает авторитет республики и ее значимость на международной арене.

Об этом в интервью Day.Az сказала политический обозреватель из Грузии Ирина Джорбенадзе.

Как заявила Джорбенадзе, с локальной точки зрения коридор "Север-Юг" служит устойчивости треугольника Баку-Тегеран-Москва с перспективой его дальнейшего расширения.

"Считается, что азербайджанский участок коридора способен со временем осилить грузооборот до 15 миллионов тонн в год. Собственно, коридор "Север-Юг" был задуман как альтернатива Суэцкому каналу для грузоперевозок из Южной Азии в Европу. "Догнать и перегнать" его пока не получается, но на данном этапе достаточно будет его успешное продвижение на региональном уровне, то есть Азербайджана, России и Ирана", - считает политический обозреватель.

Напомним, что международный транспортный коридор "Север-Юг" предусматривает соединение Индии с Ближним Востоком и Кавказом, Центральной Азией и Европой. Проект направлен на повышение эффективности транспортных коммуникаций при организации грузовых и пассажирских перевозок, содействие в увеличении объема международных перевозок.

Данный коридор очень важен для Азербайджана в геополитическом и геоэкономическом плане. Он способствует дальнейшим политическим и экономическим отношениям между Европой и Азербайджаном. В то же время, открытие железной дороги Казвин-Решт-Астара (Иран)-Астара (Азербайджан) выводит отношения с Ираном на новый уровень. Также наличие данного проекта даст большой импульс торговле между Азербайджаном и Россией.

Абдул Керимханов