В Азербайджане снижена ставка экспортных пошлин на кожевенные изделия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Кабмин, постановление разработано в целях стимулирования производства конкурентоспособной ненефтяной продукции в Азербайджане, улучшения сырьевых поставок и обеспечения эффективной деятельности местных промышленных предприятий в сферах производства и переработки, где в качестве сырья используются кожа и кожевенные изделия.

Постановление предусматривает продление срока действия до 31.12.2023 года с сохранением действующей ставки срочных экспортных пошлин, применяемых к кожевенным изделиям, со снижением ставки экспортных пошлин, применяемых к данным изделиям, с 350 до 150 долларов США за тонну.