https://news.day.az/economy/1418435.html Центробанк Турции включил азербайджанский манат в список «Иностранные валюты для торговли»
Центробанк Турции включил азербайджанский манат в список «Иностранные валюты для торговли»
Центробанк Турции включил азербайджанский манат и дирхам в список "Иностранные валюты для торговли", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Как сообщается, в обновленном перечне 22 валюты: доллар США, австралийский доллар, новый азербайджанский манат, дирхам ОАЭ, болгарский лев, китайский юань, датская крона, евро, южнокорейская вона, британский фунт стерлингов, иранский риал, шведская крона, швейцарский франк, японская иена, канадский доллар, катарский риал, кувейтский динар, норвежская крона, пакистанская рупия, румынский лей, российский рубль и саудовский риял.
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