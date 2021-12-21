Получить кредит в Банке АВВ теперь стало намного проще. Для этого больше не нужно приходить в филиалы банка. АВВ заботится о времени и удобстве своих клиентов, предлагая им возможность оформления кредита в режиме онлайн. Теперь заказ и получение кредита можно осуществить, будучи в любом месте и в любое время суток.

Для получения кредита наличными без поручителя до 20 000 манатов, достаточно перейти по данной ссылке, а получить TamKart с кредитной линией на сумму до 15 000 манатов возможно по этой ссылке. Далее в соответствующих разделах сайта необходимо ввести FIN-код, указать номер телефона и осуществить заказ кредита. Полученный на телефон код позволит подтвердить заказ. Максимальная сумма кредита будет рассчитана в системе в течение нескольких секунд, затем в пределах этой суммы, указав срок и кредитный лимит возможно вновь произвести расчет.

Для получения кредита предлагается 3 варианта: начисление суммы кредита на существующую дебетовую или кредитную карту АВВ, доставка по указанному адресу, либо же получение кредита в ближайшем филиале банка.

Этой возможностью может воспользоваться каждый держатель зарплатной карты любого банка.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.