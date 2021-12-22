Благодаря росту ненефтегазовой составляющей в среднесрочной перспективе доля нефтегазового ВВП Азербайджана превысит 35 процентов.

Как сообщила Trend заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры российского Газпромбанка Гульнара Хайдаршина, в предстоящем году при обновленном базовом сценарии средней цены на нефть марки Brent в 81,7 доллара рост экономики составит 4,5 процента с учетом исчерпания эффекта низкой базы кризисного 2020 года.

"Кроме того, даже при консервативном, маловероятном сценарии средней цены на нефть марки Brent в 60 долларов в предстоящем году экономика Азербайджана сохранит положительные темпы роста. Этому будут способствовать восстановление внутреннего спроса, наращивание физических объемов экспорта газа благодаря запуску газопровода TAP, а также новые ненефтегазовые драйверы роста", - сказала она.

Хайдаршина подчеркнула, что нефтегазовый сектор Азербайджана продолжит поддерживать экономику и в среднесрочной перспективе в условиях восстановления мирового спроса на углеводороды и последовательного ослабления ограничений ОПЕК+.

"Как мы сообщали ранее, нефтегазовый сектор остается для экономики Азербайджана ключевым даже в условиях активных мер по ее диверсификации за счет развития ненефтегазовых отраслей (прежде всего сельского хозяйства, металлургии, а также пищевой, легкой, химической и автомобильной промышленности). После снижения до 38 процентов в кризисном 2020 году, в условиях слабого внешнего спроса в 2021 году доля нефтегазового сектора в совокупной добавленной стоимости отраслей может восстановиться до 41 процента. Несмотря на некоторое сокращение, благодаря росту ненефтегазовой составляющей в среднесрочной перспективе доля нефтегазового ВВП превысит 35 процентов. Отметим при этом, что доля нефтегазового экспорта в его общем объеме остается близкой к 90 процентам", - сказала Гульнара Хайдаршина.