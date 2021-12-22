Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 21 декабря повысилась на 3,79 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 75,83 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны, передает Day.Az.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 3,79 доллара и составила 74,97 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,66 доллара - до 70,38 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 21 декабря выросла на 3,69 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 72,72 доллара за баррель.

Официальный курс на 22 декабря составляет 1,7 AZN/1 USD.