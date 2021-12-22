В Баку проходит первый Азербайджано-турецкий энергетический форум

В Баку под председательством министра энергетики Парвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза начал работу 1-й Азербайджано-турецкий энергетический форум.

Как сообщает Day.Az, в рамках форума планируется подписание между Азербайджаном и Турцией 6 документов.

1-й Азербайджано-турецкий энергетический форум был учрежден в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией с целью обеспечения более гибкого и ориентированного на результат стратегического сотрудничества в сфере энергетики.

На форуме была представлена информация о проделанной работе по развитию сотрудничества в соответствующих сферах, намеченных мероприятиях, а также обсуждены результаты первых встреч рабочих групп, проведенных до форума.