Кого коснутся изменения ставок акцизов в Азербайджане?

В Азербайджане изменения ставок акцизов не коснутся социально незащищенных слоев населения, сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу, передает Day.Az.

Согласно информации, в Азербайджане с 1 января 2022 года ставка акциза на алкоголь, водку, темные напитки и материалы для темных напитков, на ликеры и ликероводочные изделия, на коньяк и коньячные материалы, производимые в Азербайджане, составит от 3,2 до 4 манатов за литр. Сигареты и заменители табака будут повышены с 35 до 38,5 маната за 1 000 штук и с 12,9 до 14 манатов за 1 000 штук табака и табачных изделий, потребляемых в результате нагрева.

При этом со следующего года заменители табака для кальянов, электронные сигареты одноразового использования, кальяны и их заменители будут включены в список подакцизных товаров. Ставка акциза составит 30 манатов за килограмм заменителей табака для кальянов, внесенных в список подакцизных товаров, и 0,25 маната за килограмм электронных сигарет, кальянов и их заменителей для одноразового использования.

Согласно поправке в Налоговый кодекс, планируется повышение ставок акцизов в 1,2 раза на легковые автомобили с объемом двигателя более 3 000 кубических сантиметров и сроком изготовления более 3-х лет, а также планируется применить повышение ставок акцизов в 1,5 раза на импортные легковые автомобили сроком более 7 лет.

По данным Государственной налоговой службы, целью изменения является стимулирование обновления автопарка, ограничения ввоза автомобилей, негативно влияющих на окружающую среду. Согласно "Плану мероприятий по реализации Государственной программы безопасности дорожного движения на 2019-2023 годы", утвержденному Указом Президента Азербайджана от 27 декабря 2018 года, для стимулирования использования экологически чистых электромобилей планируется сформировать нормативно-правовую базу путем установления скидок и льгот на производство, импорт, экспорт, оборот и эксплуатацию таких транспортных средств. При этом указом Президента от 2 февраля 2021 года чистая окружающая среда и страна "зеленого" роста утверждены в качестве одного из пяти национальных приоритетов социально-экономического развития страны на ближайшее десятилетие.

По этой причине, помимо применения коэффициентов к сумме акцизного налога на ввозимые автомобили со сроком изготовления более 7 лет, продажа электромобилей, а также ввоз гибридных автомобилей с датой производства не более 3 лет и объемом двигателя не более 2 500 кубических сантиметров освобождены от НДС. По данным Государственного таможенного комитета, 90% автомобилей, ввозимых в страну, - это автомобили с объемом двигателя 2 000 кубических сантиметров. Повышение ставок акцизов на импорт транспортных средств распространяется на легковые автомобили с объемом двигателя более 3 000 кубических сантиметров и сроком изготовления более 3 лет.