На сегодняшний день инвестиции в сотрудничество с Азербайджаном составляют 13,2 миллиарда долларов.

Об этом сказал в среду генеральный директор турецкой государственной нефтяной компании ТРАО Мелих Хан Бильгин на I азербайджано-турецком энергетическом форуме в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, это является не только показателем сотрудничества, но и доверия, и связей между Турцией и Азербайджаном.

"Турция продолжит инвестировать в сотрудничество с Азербайджаном", - подчеркнул Бильгин.

Отметим, что 22 декабря в Баку под председательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза проходит I азербайджано-турецкий энергетический форум. Форум был учрежден в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией для обеспечения более гибкого и ориентированного на результат стратегического сотрудничества в области энергетики.