"Азерэнержи" планирует расширить экспорт электроэнергии

Азербайджан планирует расширить линии передачи электроэнергии в направлении России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду президент ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев в ходе I азербайджано-турецкого энергетического форума в Баку.

"Азербайджан полностью обеспечивает себя электроэнергией, а также экспортирует ее. В нашей стране имеется всего несколько компаний, которые занимаются выработкой энергии. За последние пять лет для увеличения производства энергии был снижен ряд технических показателей для компаний, занимающихся выработкой электроэнергии. Было закуплено новое современное оборудование. В населенные пункты Грузии, России Ирана проложены линии передачи электроэнергии. Также в российском направлении планируется расширить эти линии. Мы планируем расширить экспорт электроэнергии в ряд других стран-соседей", - отметил он.

Говоря о работах на освобожденных территориях, Рзаев отметил, что ОАО "Азерэнержи" построило новую станцию мощностью 600 мегаватт, установлено более 400 объектов.

"Также в ряде других городов и районов ведутся работы по строительству подстанций. Сдана в эксплуатацию мелкая гидростанция Суговушан-1 и Суговушан-2. Также над подстанцией мощностью 130 мегаватт ведутся работы. Создана специальная рабочая группа, занимающаяся проектами в этих направлениях. В Джебраильском районе планируется построить подстанцию мощностью 230 мегаватт, а также подстанцию мощностью 300 мегаватт около Нахчывана", - сказал он.

Кроме того, как отметил Рзаев, реализуются проекты по цифровизации подстанций.

"Эти работы поспособствуют более эффективному управлению электроэнергией, обеспечению граждан электроэнергией дистанционно, а также решению возможных проблем без физического участия человека", - добавил он.