По итогам I Азербайджано-турецкого энергетического форума подписан ряд соглашений

По итогам I азербайджано-турецкого энергетического форума между министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и министром энергетики Турции Фатихом Донмаз был подписан соответствующий протокол, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министры энергетики двух стран также подписали Меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа.

Кроме того, между министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым и Фатихом Донмаз подписано соглашение о сотрудничестве в области горнодобывающей промышленности.

Между председателем агентства по использованию ресурсов минерального сырья министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Самиром Гурбановым, руководителем ЗАО "AzerGold" Закиром Ибрагимовым и генеральным директором главного управления горных исследований и поиска министерства энергетики и природных ресурсов Турции Ясином Эрдоганом подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области горного дела.

Между главой национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиевым и Ясином Эрдоганом подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области наук о Земле.

Также подписан протокол о сотрудничестве между президентом ОАО "Азерэнержи" Бабой Рзаевым и генеральным директором Turkiye Electriк Iletim (TEIAŞ) Орханом Калдырым.