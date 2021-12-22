Товарооборот между Азербайджаном и Ираном с начала года значительно вырос

За первые 10 месяцев этого года товарооборот между Азербайджаном и Ираном увеличился на 23,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахианом.

"На сегодняшней встрече обсуждалось развитие отношений как в двустороннем формате, так и в международных организациях. Торгово-экономические связи имеют особое значение в отношениях между нашими странами", - сказал он.