https://news.day.az/economy/1418900.html Товарооборот между Азербайджаном и Ираном с начала года значительно вырос
Товарооборот между Азербайджаном и Ираном с начала года значительно вырос
За первые 10 месяцев этого года товарооборот между Азербайджаном и Ираном увеличился на 23,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахианом.
"На сегодняшней встрече обсуждалось развитие отношений как в двустороннем формате, так и в международных организациях. Торгово-экономические связи имеют особое значение в отношениях между нашими странами", - сказал он.
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