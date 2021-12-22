Импортируемая из Ирана соль признана непригодной для употребления
Соль, импортированная из Исламской Республики Иран, признана непригодной для употребления. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана, передает Day.Az.
В рамках контрольных мероприятий инспекторами Агентства был проведен осмотр 134 тонн соляной продукции, которая была приобретена физическим лицом Бабаевой Кямалей Тельман гызы. Данная продукция импортирована из Исламской Республики Иран в Азербайджан и принадлежала компании "Co.kasra bolor arya". Образцы продуктов были отобраны и переданы в лабораторию Института пищевой безопасности Азербайджана.
В результате проведенных экспертиз было установлено, что массовая доля йода в солевом продукте не соответствует требованиям технических нормативных правовых актов.
В связи с выявленным фактом принимаются соответствующие меры согласно законодательству.
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