Азербайджан получил многочисленные предложения от иранских компаний для участия в восстановлении Карабаха

Азербайджан получил многочисленные предложения от иранских компаний по поводу участия в восстановлении освобожденных территорий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахианом.

"Сегодня одним из важнейших приоритетов Азербайджана является восстановление освобожденных территорий и возвращение бывших вынужденных переселенцев на свои родные земли. На освобожденных территориях реализуются масштабные проекты и планируются новые. Иран также выразил заинтересованность в участии в этих работах. Мы получили заявки от многих иранских компаний. Соответствующие государственные структуры рассматривают эти проекты, и, по моей информации, один из проектов будет запущен в ближайшие недели. Надеюсь, что в ближайшее время будут достигнуты положительные результаты и по другим проектам", - сказал Джейхун Байрамов.