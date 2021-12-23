Азербайджан нарастил поставки газа в Европу с запуском TAP

Азербайджан является одним из ключевых бенефициаров высоких цен на газ и повышенного спроса в европейском регионе.

Об этом сказала Trend заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры российского Газпромбанка Гульнара Хайдаршина, передает Day.Az.

По ее словам, наращиванию экспорта в условиях пандемии способствует своевременный запуск газопровода TAP.

"Данные статистики еще не охватывают всплеск спроса и цен на газ в Европе в октябре, но за девять месяцев 2021 года экспорт газа Азербайджаном вырос на 47 процентов в годовом выражении (до 14,9 миллиарда кубометров), что значительно лучше ожидаемых нами 26,5 процента. В стоимостном выражении экспорт газа вырос за этот период на 56 процентов в годовом исчислении. Ключевыми импортерами газа из Азербайджана являются Италия и Турция, на долю которых приходится 52 процента совокупного экспорта. Кроме того, мы видим расширение экспорта газа на европейском рынке. В частности, экспорт в Испанию и Португалию за отчетный период вырос в два раза, Хорватию - на 48,7 процента. Кроме того, в октябре был заключен новый контракт с Турцией на поставку газа с месторождения Шах-Дениз-1 после того, как предыдущее соглашение, действующее 20 лет, истекло в апреле (этим и объясняется спад экспорта в Турцию на восемь процентов за девять месяцев нынешнего года). В связи с этим вероятно, что в четвертом квартале рост экспорта газа по мере увеличения потребностей европейского и турецкого рынков в холодное время года ускорится", - подчеркнула она.

Хайдаришина сообщила, что наращиванию поставок газа из Азербайджана в Европу в этом году способствовал своевременный запуск нитки газопровода TAP Южного газового коридора.

"После коммерческого запуска TAP в середине ноября 2020 года (после 4,5 лет строительства) была обеспечена транспортировка газа из Каспийского региона не только в Италию, но и другие страны юга Европы, включая Грецию и Болгарию. Кроме того, на этой неделе Сербия обозначила сроки подключения к газопроводу TAP после завершения строительства и ввода в эксплуатацию интерконнектора - участка газопровода Сербия - Болгария. Строительство этого участка начнется в этом году, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год", - сказал она.

По словам заместителя начальника департамента, проектная мощность нитки TAP рассчитана на экспорт 10 миллиардов кубометров газа в Европу в год (в том числе восемь миллиардов кубометров в Италию, по одному миллиарду - в Грецию и Болгарию) в дополнение к шести миллиардам кубометров для Турции по участку TANAP, что позволит увеличить экспорт природного газа.

Напомним, что министерство энергетики Азербайджана ожидает, что в 2022 году поставки газа в Европу достигнут десяти миллиардов кубометров, которые предусмотрены проектной мощностью газопровода.

"По нашим оценкам, в этом году экспорт газа увеличится на 48 процентов. В следующем году рост экспорта газа нормализуется до десяти процентов. При этом объем экспорта газа превысит докризисные значения на 28 процентов", - заключила Гульнара Хайдаршина.