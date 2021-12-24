Строительство школ на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана является основной задачей, стоящей перед нами. Внедрение современных и инновационных проектов в Карабахе требует серьезных научных исследований.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев во время выступления на научно-практической конференции "Карабах: Новый взгляд на мир с Южного Кавказа".

"Строительство школы, которое начато в Шуше, новые школы, которые проектируются в Джебраиле и Агдаме, позволят осуществить изменения в образовании Азербайджана, о которых мы давно мечтали. В данных школах предусматривается более широкое внедрение цифровых навыков и проектов, таких как STEAM", - сказал Амруллаев.

Министр отметил, что строительство в Карабахе создаст активность на рынке труда.

"На этой территории будет расти интерес к профессиональному образованию. Это создаст новые возможности. Считаю, что восстановление Карабаха станет самым большим успехом Азербайджана в ближайшие 10-20 лет как в сфере образования, так и экономики", - отметил министр.