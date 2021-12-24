В Азербайджане повышается минимальный размер трудовой пенсии

На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 24 декабря был обсужден законопроект о внесении изменения в закон "О трудовых пенсиях", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно поправке, с 1 января 2022 года минимальный размер трудовой пенсии повышается на 20 процентов и устанавливается в размере 240 манатов.

Отметим, что минимальная трудовая пенсия в Азербайджане в 2021 году составляет 200 манатов.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят.