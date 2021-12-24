Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выставит на аукцион облигации на 40 млн

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) Азербайджана 27 декабря 2021 года выставит на аукцион на Бакинской фондовой бирже (БФБ) именные бездокументарные облигации на сумму в 40 миллионов манатов. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу, передает Day.Az.

Согласно информации, цена аукциона составляет 1001,08 маната.

Общий объем эмиссии составляет 40 миллионов манатов при номинальной стоимости одной ценной бумаги в 1 000 манатов и процентной ставке в три процента.

Срок погашения облигаций 27 лет. Андеррайтером выступит "İnvest-AZ İ.Ş" ЗАО.

Напомним, что облигации выпускаются Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом Азербайджана для обеспечения финансирования ипотечных кредитов.