Эксперт о влиянии падения курса турецкой лиры на экономику Азербайджана

Падение курса турецкой лиры оказывает влияние на экономику Азербайджана в основном по двум направлениям.

Об этом сказал азербайджанский эксперт - экономист Эйюб Керимли, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он напомнил, что Центральный банк Турции несколько дней назад принял решение о снижении учетной ставки с 15 до 14 процентов.

"Первое направление подразумевает влияние на потребителей, которые получают определенную выгоду. Одновременно с падением курса турецкой лиры растет спрос и интерес к турецким товарам, так как цены на них снижаются", - сказал Керимли.

Он отметил, что второе направление подразумевает влияние на инвестиционную среду, так как Турция входит в число основных стран - торговых партнеров Азербайджана. С начала 2021 года товарооборот между Азербайджаном и Турцией составил около пяти миллиардов долларов. Азербайджанские компании в целом инвестировали в Турцию свыше 20 миллиарда долларов, некоторые из них занимаются экономической деятельностью в этой стране, сказал эксперт.

"Падение курса турецкой лиры может незначительно повлиять на азербайджанские компании, которые инвестировали в Турцию", - считает Керимли.

Отметим, что по данным Центрального банка Азербайджана на 24 декабря, курс турецкой лиры к азербайджанскому манату составил 1TL/0,1475 AZN.