Турция заинтересована в реализации инфраструктурных проектов в Карабахе

Турецкие компании заинтересованы в участии в реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов в Карабахе.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", об этом сказал глава отдела международной торговли услугами министерства торговли Турции Эмре Озтеллин на встрече с заместителем председателя ЗАО Хиджраном Валеховым.

По словам Озтеллина, железные дороги между Азербайджаном и Турцией сыграют важную роль в расширении существующих возможностей.

В свою очередь, Валехов отметил наличие между Азербайджаном и Турцией перспективных отраслей для сотрудничества. Он также подчеркнул активное участие Турции в проектах по восстановлению и строительству инфраструктуры на территориях Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации.

Отметим, что накануне состоялась встреча Валехова с турецкой делегацией, представляющей известные компании Турции в областях транспорта, строительства, архитектуры и инженерии.