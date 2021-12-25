Газовое соглашение между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном вступило в силу

Сегодня, 25 декабря, вступает в силу трехстороннее соглашение о торговле природным газом между Азербайджаном и Ираном и Туркменистаном, передает Day.Az.

Контракт предполагает продажу 1,2-2 млрд кубометров газа из Туркменистана в Азербайджан и его транспортировку через Иран.

В соответствии с соглашением, Иран будет получать газ из Туркменистана и отправлять эквивалентный объем в Азербайджан, ранее сообщил министр нефти Ирана Джавад Оуджи, выступая по государственному телевидению.

Согласно информации агентства IRNA, в соответствии с трехсторонним соглашением, подписанным в Туркменистане, Туркменистан будет продавать 5-6 миллионов кубометров газа в день Азербайджану.

Напомним, 28 ноября в Ашхабаде Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали контракт о своповых поставках газа. Согласно документу, туркменский газ будет поставляться в Азербайджан по территории Ирана. Трехстороннее соглашение обеспечит газом пять провинций Ирана.