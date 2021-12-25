В Азербайджане уничтожены незаконно ввезенные товары армянского производства

В Азербайджане уничтожены непригодные к использованию товары неизвестного происхождения, оборот которых ограничен или запрещен Государственным таможенным комитетом.

Об этом сказал журналистам начальник отдела Главного оперативно - следственного управления Государственного таможенного комитета Эльнур Гурбанов, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, было уничтожено 4 600 коробок с фейерверками, 119 385 пиротехнических средств, различные лекарственные препараты с истекшим сроком годности, более 3 тысяч литров алкогольных напитков, 162 литра безалкогольных напитков, 361,14 килограмма продовольственных и непродовольственных товаров.

Он отметил, что среди уничтоженных товаров также были 37 сувениров, 32 коробки с сигаретами и 51,7 литра различных алкогольных напитков армянского производства.

Товары были уничтожены на основании экспертного заключения.