Назван объем соцвыплат в Азербайджане за 11 месяцев года

В январе-ноябре 2021 года Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплатил пенсий, пособий, стипендий и адресной социальной помощи на сумму 5,43 миллиарда манатов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, это на 3,2%, или 167 миллионов манатов больше, чем за аналогичный период 2020 года.