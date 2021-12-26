Грузия обнародовала наиболее импортируемые товары из Азербайджана

Грузия в январе-ноябре 2021 года увеличила импорт из Азербайджана на 12,7 процента в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (451,6 миллиона долларов) - до 509 миллионов долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии, передает Day.Az.

В топ-5 товаров по стоимости импорта в указанный период вошли:

- горюче-смазочные материалы - 340,9 миллиона долларов;

- промышленные товары - 129,6 миллиона долларов;

- продукты питания и напитки - 26,3 миллиона долларов;

- товары производственного назначения - 5,7 миллиона долларов;

- транспортное оборудование - 3,6 миллиона долларов.

Азербайджан в январе-ноябре 2021 года занял пятое место в числе стран-экспортеров в Грузию. При этом доля Азербайджана в грузинском импорте составила 5,7 процента от его общего объема.

Импорт Грузии в указанный период вырос на 24,5 процента по сравнению с январем-ноябрем 2020 года (7,2 миллиарда долларов) - до 8,9 миллиарда долларов.