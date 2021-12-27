Узбекская Texnopark заключила контракты с азербайджанскими строительными компаниями

Узбекская компания Texnopark заключила контракты с азербайджанскими строительными компаниями на поставку лифтов и эскалаторов, промышленных и полупромышленных систем кондиционирования.

Об этом сообщил Trend менеджер департамента по развитию экспорта и внешнеэкономической деятельности Texnopark Санжарбек Одилов, передает Day.Az.

По его словам, в будущем планируется выйти на рынок Азербайджана с такой продукцией, как смарт-газовые счетчики, бытовые насосы, а также медные трубки, завод по производству которых планируется запустить в 2022 году, и с другим ассортиментом продукции.

"Кроме того, мы планируем запустить в Узбекистане завод по производству промышленных котлов, а также логистический центр, который будет обслуживать транспортировку наших товаров по всему Узбекистану и в страны, на которые ориентирован наш экспорт: Казахстан, Кыргызстан Туркменистан, Азербайджан, Россию, Монголию", - сказал Одилов.

Отметим, что на сегодня компания Texnopark успешно реализовала 10 из 17 проектов по производству смарт-газовых счетчиков, лифтов, эскалаторов, промышленной и полупромышленной системы кондиционирования, систем охлаждения, морозильных систем, а также по производству бытовых насосов, холодильников и стиральных машин марки Samsung.