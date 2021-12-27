Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 декабря
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Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 декабря 2021 года установлен на уровне 1,7 и 1,9241 маната соответственно, сообщает в понедельникм Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), передает Day.Az.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник:

Валюты

  

Курс

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,9241

1 австралийский доллар

AUD

1,2294

1 аргентинский песо

ARS

0,0166

1 белорусский рубль

BYN

0,6751

1 бразильский реал

BRL

0,2996

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1094

100 южнокорейских вон

KRW

0,1433

1 чешская крона

CZK

0,0769

100 чилийских песо

CLP

0,1970

1 китайский юань

CNY

0,2668

1 датская крона

DKK

0,2588

1 грузинский лари

GEL

0,5530

1 гонконгский доллар

HKD

0,2180

1 индийская рупия

INR

0,0226

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,2794

100 индонезийских рупий

IDR

0,0120

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1864

1 швейцарский франк

CHF

1,8486

1 израильский шекель

ILS

0,5391

1 канадский доллар

 

CAD

1,3266

1 кувейтский динар

KWD

5,6183

1 казахский тенге

KZT

0,0039

1 кыргызский сом

KGS

0,0201

100 ливанских фунтов

LBP

0,1124

1 малайзийский ринггит

MYR

0,4060

1 мексиканский песо

MXN

0,0824

1 молдавский лей

MDL

0,0954

1 египетский фунт

EGP

0,1083

1 норвежская крона

NOK

0,1922

100 узбекских сомов

UZS

0,0157

1 польский злотый

PLN

0,4158

1 российский рубль

RUB

0,0231

1 сингапурский доллар

SGD

1,2629

1 саудовский риал

SAR

0,4527

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,3793

1 турецкая лира

TRY

0,1248

1 тайваньский доллар

TWD

0,0614

1 таджикский сомони

TJS

0,1509

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0623

100 японских йен

JPY

1,4856

1 новозеландский доллар

NZD

1,1587