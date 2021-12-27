Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 декабря

Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 декабря 2021 года установлен на уровне 1,7 и 1,9241 маната соответственно, сообщает в понедельникм Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), передает Day.Az.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник: