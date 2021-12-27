Началось движение поездов на реконструированном участке ж/д Сумгайыт-Ялама

Началось движение поездов на реконструированном участке железной дороги Сумгайыт-Ялама, являющейся важной частью международного транспортного коридора Север-Юг.

Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

"Пока идет реконструкция одной линии дороги, по другой движутся поезда. Наряду с существующей веткой в ​​направлении Шабран-Чархи железной дороги Сумгайыт-Ялама, введена в эксплуатацию новая ветка. Таким образом, в рамках проекта были реконструированы и сданы в эксплуатацию первые 23 км железной дороги", - говорится в сообщении ЗАО.

Согласно информации, железная дорога Сумгайыт-Ялама реконструируется в рамках мероприятий по созданию международного транспортного коридора Север-Юг, который играет важную роль в укреплении транзитно-логистического потенциала Азербайджана.

На 65-м километре дороги уложена ​​новая рельсово-шпальная решетка. В рамках работ построены 37 мостов, 81 водопровод и семь переходов для животных. В целом в ходе рекострукции выполнено уже 22,12 процента работ, говорится в сообщении.

В настоящее время в соответствии с технологической последовательностью ведутся строительно-монтажные работы. Вдоль дороги планируется построить 13 надземных пешеходных переходов и 32 железнодорожных перехода одного уровня. Надземные пешеходные переходы, которые будут построены на станциях, расположенных в крупных жилых районах, будут оборудованы лифтами для людей с ограниченными возможностями здоровья.