"Роскосмос" предлагает Азербайджану новые совместные проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре

Госкорпорация "Роскосмос" предлагает Азербайджану новые совместные проекты в области восстановления освобожденных территорий (Карабах и Восточный Зангезур) и в космической сфере, сообщил глава ведомства Дмитрий Рогозин, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы предложили для возрождающихся азербайджанских городов легкорейсовый транспорт. Мы сейчас производим очень интересные и красивые трамваи. Мы производим систему "Маглеф" - это поезда на магнитной подушке. Мы готовы Азербайджану их поставить, а также медицинское оборудование и многое другое. Поэтому я хочу сказать, что даже один Роскосмос может стать очень важным партнером для азербайджанской экономики", - заявил Рогозин в интервью азербайджанскому телеканалу CBC.

Он также сообщил, что "Роскосмос" планирует вместе с космическим агентством Азербайджана осуществлять деятельность в области дистанционного зондирования Земли из космоса.

Кроме того, Рогозин считает, что Азербайджану необходимо создать орбитальную группировку космических аппаратов и российская госкорпорация готова поделиться опытом, а также оказать всю необходимую поддержку.

"У вас есть космические аппараты, которые в принципе были созданы в интересах Азербайджана, но можно сделать намного больше, и мы могли бы предложить здесь очень тесное сотрудничество, вплоть до создания и космических аппаратов и создания совместных операторских космических услуг по совместной космической фото- и видеосъемке, поэтому плюс к этому надо сказать, что у Азербайджана есть ресурсы для этого", - отметил он.

Рогозин подчеркнул, что "Роскосмос" планирует развивать сотрудничество с Азербайджаном не только в космической сфере, но также в областях энергетики, транспорта и медицины.