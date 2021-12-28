В Шуше построят девять подстанций

В 2021 году из Карабахского региона поступило 36 онлайн-обращений в связи с подключением к сети энергоснабжения. Согласно генплану города Шуша, предусмотрено строительство девяти подстанций мощностью 35 кВ.

Об этом сообщили Day.Az в ОАО "Азеришыг".

Было отмечено, что 6 из них находятся в стадии строительства, а на 3 подстанциях завершаются строительно-монтажные работы.

"Электрические провода подстанций будут проложены под землей. Впервые посредством этих цифровых центров управления будет возможно управлять данными от подстанции до счетчика абонента, в том числе данными счетчика в онлайн-режиме. В городе Кяльбаджар также продолжаются работы, и большинство воинских частей уже обеспечены электроэнергией. Выполнено более 70% прокладки новых линий мощностью 35 кВ от Гюлабирда до Лачинского коридора, а также в направлении Минкенда через Лачинский коридор. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.