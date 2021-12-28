Продолжается строительство автомобильной дороги Физули-Гадрут

Реконструкция дорог имеет особое значение в ряду инфраструктурных проектов, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. Один из таких проектов - строительство автомобильной дороги Физули-Гадрут, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Автомобильная дорога Физули-Гадрут была заложена в ходе визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в освобожденные от оккупации Физулинский и Ходжавендский районы 16 марта 2021 года.

Протяженность автомобильной дороги составляет 12 километров. Эта дорога берет начало от "Дороги Победы" и будет соединена с новой автомобильной дорогой Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли. Вдоль четырехполосной дороги будут построены автомобильные мосты.

Ширина дорожного полотна в соответствии с полосами движения составит 21 метр, а ширина проезжей части - 14 метров.

В настоящее время осуществляются земляные работы. C использованием специальной техники проводятся работы по расширению и профилированию дороги, а также строится дорожное и земляное полотно. Для этого задействовано необходимое количество рабочей силы.

Уже на первых 8 километрах выполнена половина земляных работ и строительство дорожного полотна.

Наряду со строительством земляного полотна на автомобильной дороге Физули-Гадрут протяженностью 12 км, по проекту также ведется строительство водопроводных труб различных диаметров с целью обеспечения стока атмосферных вод на дороге, а также четырехугольного водовода. На 6,7 километре дороги, на участке, который проходит через территорию "Гаргабазар", предусмотрено строительство двухполосного автомобильного моста.

Принимая во внимание объем работы и задачу по завершению проекта в короткие сроки, строительство осуществляется ООО "Дорожная эксплуатация особого назначения номер 16" Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана совместно с местной компанией ООО "Azvirt" в качестве субподрядчика.

Строительные работы осуществляются в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил" под непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Автомобильная дорога Физули-Гадрут проходит по территории освобожденных от оккупации Физулинского и Ходжавендского районов.